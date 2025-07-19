«Он выглядит феноменально». Шакил О'Нил — о Купере Флэгге

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил высказался в адрес 18-летнего новичка техасского клуба «Даллас Маверикс» соотечественника Купера Флэгга, который выступает на позиции форварда.

«В хайлайтах Купер выглядит феноменально. Вы должны понимать, что этому парню всего 18 лет. На него нельзя оказывать чрезмерное давление. Мой опыт подсказывает, что должно пройти два года, прежде чем люди начинают по-настоящему осваиваться в лиге и побеждать. Однако мне кажется, что Купер по навыкам уже гораздо старше остальных игроков в 18 лет», — приводит слова О'Нила портал Basket News.