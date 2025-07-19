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Экс-игрок НБА Беверли ответил, кто лучше владеет мячом — Стефен Карри или Кайри Ирвинг

Экс-игрок НБА Беверли ответил, кто лучше владеет мячом — Стефен Карри или Кайри Ирвинг
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Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Патрик Беверли ответил, кто лучше владеет мячом — лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри или разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг.

«Я бы просто сказал, что Стеф и Кайри разные. Ирвинг, очевидно, изворотлив. Есть игроки, которые могут подражать Карри. Но нельзя делать что-то похожее на то, что делает Стеф.

Остальные парни активно пытаются сбить его с трёхочковой линии, чтобы он мог бросать из-под кольца, и он всё равно это делает.

Обычно тебя учат делать проход, но никто не делает шесть обводок, чтобы вернуться в то же место, где ты был всего полсекунды назад, и бросить трёхочковый с отклонением. Это весь Карри», — приводит слова Беверли портал Basket News.

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