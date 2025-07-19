Трей Янг может уйти из «Атланты» следующим летом — Чарания

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг может сменить команду следующим летом. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Как информирует источник, в настоящий момент представители других клубов внимательно следят за статусом Янга в «Атланте». В случае, если в нынешнее межсезонье игрок не подпишет продление контракта, то есть высокая вероятность, что он может отказаться от опции игрока и стать следующим летом свободным агентом.

В минувшем сезоне Янг в среднем набирал 24,2 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 11,6 передачи.

В действующем контракте игрока осталось два сезона, Янгу в настоящий момент доступно продление контракта на четыре года с зарплатой $ 222 млн.