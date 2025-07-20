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Маркус Смарт договорился о выкупе контракта с «Вашингтоном» и перейдёт в «Лейкерс» — ESPN

Маркус Смарт договорился о выкупе контракта с «Вашингтоном» и перейдёт в «Лейкерс» — ESPN
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Защитник Маркус Смарт договорился о выкупе контракта с «Вашингтон Уизардс», сообщает ESPN.

Как информирует источник, Смарт подпишет двухлетнее соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 11 млн после отчисления из «Вашингтона».

Сообщается, что на переход в «Лейкерс» Смарта уговорил Лука Дончич.

Смарт является лучшим атакующим защитником 2022 года в Национальной баскетбольной ассоциации.

В прошлом сезоне Смарт в среднем набирал 9,3 очка, совершал 1,9 подбора и отдавал 2,5 передачи за игру.

Ожидается, что для подписания Смарта «Лейкерс» потребуется отчислить Шейка Милтона с зарплатой в $ 3 млн и совершить обмен.

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