Шакил О'Нил ответил на вопрос, кто был главным в «Лейкерс»: он или Коби Брайант

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил ответил на вопрос по поводу своего выступления за «Лос-Анджелес Лейкерс». У легендарного центрового поинтересовались, кто был главным в команде: он или Коби Брайант.

«Я не действовал в одиночку, и в некоторых частях сериала он был более важен, чем я. Я делал то, что должен был. Но если бы он не делал того, что всегда делал, было бы у нас три титула? Никогда не знаешь. Я достаточно самонадеян, чтобы сказать, что мог бы завоевать одно чемпионству в одиночку. Но сразу три? Ни за что», – сказал О'Нил на канале Bailey Jackson в YouTube.

Сын Шакила О'Нила язвительно разыграл отца: