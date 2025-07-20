Грайнер — о тюрьме в России: туалет — просто дырка в полу. Вокруг всё в моче и фекалиях

34-летняя американская баскетболистка Бриттни Грайнер, выступающая за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Атланта Дрим», вспомнила о времени, проведённом в течение 10 месяцев в российской тюрьме. Ранее она была приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей за хранение наркотиков. Позже Грайнер освободили в результате обмена на Виктора Бута.

«Особенно после того, как они нашли то, что искали, меня просто посадили в сторонке. Я видела, как они выходят ко мне, смотрят, возвращаются обратно, снова выходят, улыбаются, зовут ещё кого-то — всё это выглядело как какое-то представление. Было очевидно, что для них это был настоящий спектакль. А адвокат бросается числами: «10, 15...»

Я не сразу поняла — лет? 10, 15 лет? — переспросила я в полном недоумении. Да, у меня возникло именно такое чувство. Мне стало плохо, я думала: «Не может быть!» А он мне: «Не волнуйся, не паникуй. У меня есть парочка футболок, спортивные штаны, шлёпанцы Nike. Душа нет, туалетной бумаги нет, зубной щётки нет. Туалет — просто дырка в полу. Вокруг всё в моче и фекалиях».

Я чувствовала себя хуже, чем бездомная собака — ведь хотя бы собаке иногда что-то перепадает. А я вообще не чувствовала себя человеком. Старалась держаться, у меня с собой был маленький сборник судоку. Я записывала туда даты и пару строк о том, как себя ощущаю, просто чтобы не потерять счёт времени и хоть как-то держаться», — рассказал Грайнер на YouTube-канале бывшего игрока НФЛ Кэма Ньютона.