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«Реально хорош». В «Майами» оценили Голдина после игр в Летней лиге

«Реально хорош». В «Майами» оценили Голдина после игр в Летней лиге
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Ассистент главного тренера команды НБА «Майами Хит» Эрик Гласс, выполнявший роль руководителя на Летней лиге — 2025, высказался о работе с 24-летним россиянином Владиславом Голдиным, выступающим на позиции центрового.

«Влад был для нас реально хорош. Он играет с такой дикой отдачей! Играет очень жёстко, физично. Хотелось бы держать его на паркете дольше, но он так выкладывается, что иногда просто выдыхается. Именно за это мы его и любим. Я пытался дать поиграть всем парням в первой половине, а во второй просто дал ему возможность проявить себя — и он реально вытащил концовку: важные подборы, добивания, подборы на чужом щите, забитые мячи и штрафные тоже. Я очень рад, что он завершил матч на высокой ноте. Ну и, он реально крупный.

Он будет самым большим парнем в нашей команде. Он, наверное, одного роста с Кел’елем [Уэром], но гораздо массивнее, если говорить о мышцах. У него мощный голос. Не люблю сравнивать игроков, но если вспомнить Майерса Леонарда — вот у того тоже был этот мощный, грудной голос, который эхом разносился по залу. Это реально важно для твоего «пятого номера» — чтобы он мог так чётко командовать и выстраивать защиту. Вот это две вещи, которые мне очень нравятся. Мы постоянно подгоняем его по поводу подборов. В пятницу у него было 10. Если он продолжит так же брать подборы и катиться к кольцу, делать все эти вещи — всё будет отлично», — приводит слова Гласса издание Sun-Sentinel.

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