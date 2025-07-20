«Классический сценарий». Николс — о будущем Леброна в «Лейкерс»

Американская журналистка и телеведущая спортивных программ Рэйчел Николс высказалась о поведении 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» на фоне слухов о его недовольстве коллективом.

«Для меня это прямо классический сценарий по Леброну. Это тот самый «плейбук» Леброна Джеймса, когда он хочет, чтобы команда, за которую он играет, сделала для него больше. Когда [Джеймс] хочет что-то изменить, он делает это гораздо тише, без шума. Когда он в итоге решил уйти из «Кливленда» во второй раз, не было никаких постов в соцсетях. Он не говорил: «О, кстати, я ношу кепку «Доджерс». Мне просто нравятся «Доджерс». Ничего подобного», — сказала Николс на YouTube-канале Sports Illustrated.