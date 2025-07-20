Экс-игрок НБА и звезда Big3 Бизли: моя семья воровала у меня

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Бизли, выступающий в лиге Big3, рассказал о своей карьере.

«Когда я узнал, что моя семья ворует у меня… Нет, они не крали у меня намеренно, они просто тратили кучу денег. А мой бухгалтер украл все мои деньги, как и все мои сбережения. Все у меня воруют, включая моего финансового консультанта, мою маму, всех членов моей семьи.

Я был тем парнем, что до карьеры в НБА не видел и $ 10. Я так долго пытался найти хороших людей. В одной из игр я поставил блок-шот Коби Брайанту, не имея и гроша в кармане. Вот почему я говорю, что от крика о помощи я перешёл к самостоятельным попыткам сделать свою жизнь лучше.

Я очень нравлюсь себе, потому что только я был рядом с собой. Каждый чёртов день, каждую тренировку, каждый раз. Это та часть повествования, которую я ненавижу. Люди не думают, что я работаю, люди просто думают, что я такой крутой», — приводит слова Бизли издание Essentially Sports.