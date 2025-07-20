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«Они уже людей с заправки набирают?» Аренас — о подписании Маркуса Смарта в «Лейкерс»

«Они уже людей с заправки набирают?» Аренас — о подписании Маркуса Смарта в «Лейкерс»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас раскритиковал решение фронт-офиса клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» заключить контракт с разыгрывающим защитником Маркусом Смартом.

«Шэмс, хватит уже, брат. Нам больше никто не нужен, реально. Прекрати уже с этими «срочными новостями»… Никто вообще не знал, что он [Смарт] свободный агент, чтобы вообще попасть в «Лейкерс»! Мы что, проводим открытые просмотры? Я что-то пропустил? Они уже просто кого попало набирают, типа с заправки, серьёзно. Кто следующий, а? Кваме Браун?» — сказал Аренас в видео, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).

Согласно информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, Маркус Смарт договорился о выкупе контракта с «Вашингтон Уизардс» и вскоре подпишет двухлетнее соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 11 млн. Сообщается, что на переход в «Лейкерс» Смарта уговорил Лука Дончич.

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