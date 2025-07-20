Дончич: хочется быть тем, кто принесёт Лос-Анджелесу чемпионство

26-летний словенский звёздный игрок Лука Дончич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции разыгрывающего защитника, поделился своими эмоциями от пребывания в Калифорнии.

«Новый человек, новый город. Это ведь совсем не просто. Но больше всего меня поразило, как меня приняли болельщики — это было первым делом. У меня всегда была сильная связь с теми городами, где я играл. Я всегда стараюсь помогать местному сообществу так же, как они поддерживают меня. Для меня это главное. Ну и, конечно, хочется быть тем, кто принесёт этому городу чемпионства», — сказал Дончич на YouTube-канале «Лейкерс».