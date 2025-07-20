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В «Клипперс» ответили, рассматривают ли они вариант подписания контракта с Крисом Полом

В «Клипперс» ответили, рассматривают ли они вариант подписания контракта с Крисом Полом
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Президент по баскетбольным операциям клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Фрэнк заявил, что руководство команды всерьёз рассматривает подписание контракта с 13-кратным участником Матча всех звёзд, выступающим на позиции разыгрывающего защитника, американцем Крисом Полом.

«Крис — великолепный игрок. Очевидно, он обладает теми качествами, которые необходимы нашей команде. Конечно, мы серьёзно относимся к его кандидатуре», — приводит слова Фрэнка портал Clutch Points.

Напомним, Крису 40 лет. Он выступал за калифорнийский клуб с 2011 по 2017 год, после чего перешёл в «Хьюстон Рокетс». Пол занимает второе место в истории НБА по количеству передач и третье по количеству перехватов за карьеру.

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