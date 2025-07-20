«Я только и бросаю их». Кларк — о появлении четырёхочковых точек на Матче звёзд WNBA

23-летняя американская баскетболистка Кейтлин Кларк, выступающая на позиции защитника за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Индиана Фивер», отреагировала на появление четырёхочковых бросков на Матче звёзд женской лиги.

«Я только и делаю, что бросаю с четырёхочковых точек. Больше, больше, больше!» — прокомментировала Кларк во время Матча звёзд WNBA.

Команда Кейтлин, которая не выступала из-за травмы паха, проиграла коллективу Нафисы Коллиер со счётом 131:151. Лучшей в составе команды Кларк стала Кейси Митчелл, набравшая 20 очков. У Сабрины Ионеску — 12.

Самым ценным игроком (MVP) была признана Коллиер, на её счету 36 очков, девять подборов и одна передача.