Грин указал на лицемерие фанатов в отношении пропуска игроками НБА и Летней лиги матчей

35-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дрэймонд Грин, выступающий на позиции форварда в «Голден Стэйт Уорриорз», усомнился в растущей тенденции отстранять новичков от участия в матчах Летней лиги, указав на двойные стандарты по сравнению с критикой опытных игроков НБА за управление нагрузкой.

«Я нахожу весьма забавным то, что игроков НБА порицают за «управление нагрузкой» [из-за чего они пропускают некоторые матчи]. А новичков в Летней лиге намеренно отстраняют от выступлений [по этой же причине]. Это действительно забавно», — приводит слова Грина портал Basket News.