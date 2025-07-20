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Грин указал на лицемерие фанатов в отношении пропуска игроками НБА и Летней лиги матчей

Грин указал на лицемерие фанатов в отношении пропуска игроками НБА и Летней лиги матчей
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35-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дрэймонд Грин, выступающий на позиции форварда в «Голден Стэйт Уорриорз», усомнился в растущей тенденции отстранять новичков от участия в матчах Летней лиги, указав на двойные стандарты по сравнению с критикой опытных игроков НБА за управление нагрузкой.

«Я нахожу весьма забавным то, что игроков НБА порицают за «управление нагрузкой» [из-за чего они пропускают некоторые матчи]. А новичков в Летней лиге намеренно отстраняют от выступлений [по этой же причине]. Это действительно забавно», — приводит слова Грина портал Basket News.

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