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Видео: Тайриз Халибёртон после тяжёлой травмы посетил Матч звёзд WNBA

Видео: Тайриз Халибёртон после тяжёлой травмы посетил Матч звёзд WNBA
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25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, посетил Матч звёзд WNBA, который прошёл на родном для «Пэйсерс» и женской команды «Фивер» стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус».

Тайриз получил разрыв ахиллова сухожилия в финале с «Оклахома-Сити Тандер» и пропустит сезон-2025/2026.

В Матче звёзд WNBA Команда Кейтлин Кларк, которая не выступала из-за травмы паха, проиграла коллективу Нафисы Коллиер со счётом 131:151. Лучшей в составе команды Кларк стала Кейси Митчелл, набравшая 20 очков. У Сабрины Ионеску — 12.

Самым ценным игроком (MVP) была признана Коллиер, на её счету 36 очков, девять подборов и одна передача.

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