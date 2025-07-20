«Хорошего отдыха, Мастер!» Йокич обратился к завершившему карьеру Теодосичу

30-летний сербский центровой Никола Йокич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», обратился к завершившему карьеру Милошу Теодосичу.

«Капитан, ты стал легендой. К сожалению, твоя карьера завершилась, но, безусловно, это та карьера, которой все мы, баскетболисты, завидуем и которой хотим достичь. Как болельщик благодарю тебя за все медали для страны. Как товарищ по команде я благодарен тебе за время, проведённое вместе на паркете и за его пределами. Для меня было честью и удовольствием работать с тобой на одной площадке. Наслаждайся отдыхом, Мастер!» — приводит слова Йокича журналист Марко Любимович в социальной сети Х (ранее Twitter).

Теодосич известен своими выступлениями за «Олимпиакос», ЦСКА, «Лос-Анджелес Клипперс», «Виртус» и «Црвену Звезду». В составе армейцев Милош стал шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ и России, чемпионом Евролиги 2016 года и первым в истории лиги двукратным MVP плей-офф.

Помог сборной Сербии завоевать серебряные медали Олимпиады в Бразилии в 2016-м, на чемпионате Европы в 2009-м и чемпионате мира — 2014.