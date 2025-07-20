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Андрей Кириленко назвал игрока, которому поставил самый памятный блок-шот

Андрей Кириленко назвал игрока, которому поставил самый памятный блок-шот
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал игрока, которому поставил самый памятный блок-шот.

«По внутренним ощущениям, конечно, Майкл Джордан. И даже не из-за того, что тогда я поставил какой-то крутой блок-шот. А просто потому, что это был Майкл Джордан. Культовая фигура для любого баскетболиста. Мне повезло в моей карьере, что действительно, когда я пришёл в НБА, у меня была возможность ещё с ним сыграть. Понятно, что там и Шак крутой, и Коби крутой, и Леброн… Со многими удалось поиграть. Но Майкл Джордан особняком просто стоит», — сказал Кириленко в интервью на YouTube-канале «Норникель».

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