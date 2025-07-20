Трэйси Макгрэди: когда появились большие деньги, я не знал, как с этим справляться

Член Зала славы баскетбола и семикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди рассказал о том, как ему было тяжело справляться с большими деньгами, свалившимися на него после попадания в лигу.

«Мне пришлось с детства быть самостоятельным: мама и бабушка работали, поэтому самому нужно было вставать, собираться в школу, готовить себе еду, идти пешком, переходить оживлённые трассы. Это было в восемь-девять лет, даже в 10 я всё это делал сам. У меня была хорошая поддержка, но время было реально трудное, особенно когда появились большие деньги, я не знал, как с этим справляться, откуда я пришёл, у меня не было такого опыта.

Я пытался контролировать ситуацию как мог, но просто не обладал нужными знаниями, был слишком молод. Всё, что оставалось, — учиться на ошибках, пробовать и разбираться по ходу дела», — сказал Макгрэди в подкасте PM in Brooklyn with Carmelo Anthony.