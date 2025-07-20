Даниилу Касаткину запрещают заниматься спортом во французской тюрьме

26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин не имеет права заниматься спортом во французской тюрьме. Об этом рассказал адвокат спортсмена Фредерик Мело.

«Он до сих пор не получил разрешения выходить на спортивную площадку, хотя она находится прямо перед окном его камеры.

Он переживает за своих родителей, поскольку у него не было возможности поговорить с ними после ареста. Даниил молит бога о том, чтобы сохранить его близких», — приводит слова Мело ТАСС.

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.