Шакил О'Нил сообщил, когда Клэй Томпсон разорвёт отношения с известной в США певицей

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы баскетбола, а ныне телеведущий Шакил О’Нил высказался относительно отношений защитника «Даллас Маверикс» Клэя Томпсона с американской певицей Megan Thee Stallion.

«Шесть недель! Ставлю на то, что их отношения закончится через шесть недель», — сказал О’Нил в своём подкасте The Big Podcast.

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» выбрал Клэя под 11-м номером на драфте 2011 года. В их составе атакующий защитник провёл 11 сезонов, завоевав за это время четыре чемпионства — в 2015-м, 2017-м, 2018-м и 2022-м. Пять раз участвовал в Матче звёзд. С 2024-го выступает за «Даллас Маверикс».