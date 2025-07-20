Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил сообщил, когда Клэй Томпсон разорвёт отношения с известной в США певицей

Шакил О'Нил сообщил, когда Клэй Томпсон разорвёт отношения с известной в США певицей
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы баскетбола, а ныне телеведущий Шакил О’Нил высказался относительно отношений защитника «Даллас Маверикс» Клэя Томпсона с американской певицей Megan Thee Stallion.

«Шесть недель! Ставлю на то, что их отношения закончится через шесть недель», — сказал О’Нил в своём подкасте The Big Podcast.

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» выбрал Клэя под 11-м номером на драфте 2011 года. В их составе атакующий защитник провёл 11 сезонов, завоевав за это время четыре чемпионства — в 2015-м, 2017-м, 2018-м и 2022-м. Пять раз участвовал в Матче звёзд. С 2024-го выступает за «Даллас Маверикс».

Сейчас смотрят:
Видео
Клэй Томпсон забросил 70 трёхочковых подряд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android