Чемпион НБА высказал своё категоричное отношение к СМИ

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс рассказал о своём отношении к спортивным СМИ.

«Сегодня они тебя любят, а завтра — ненавидят. И этот цикл будет продолжаться, чтобы они могли заставить людей смотреть. А люди не смотрят, они просто слушают, что говорят другие. Это очень помогло мне, потому что, когда начинается игра, это похоже на «мда»… В конце концов, я единственный, кто понимает, что происходит», — сказал Уильямс в подкасте The Old Man and the Three.

Напомним, «Оклахома» в финале НБА 2025 года обыграла «Индиану Пэйсерс» со счётом 4-3.