Экс-игрок НБА Делонте Уэст снова оказался на улице

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делонте Уэст снова был замечен на улицах в качестве бездомного. Видео с Делонте было опубликовано в социальных сетях.

Уэст был выбран в первом раунде драфта НБА 2004 года и выступал в лиге за «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс», где его одноклубником был Леброн Джеймс. После завершения карьеры в 2015 году Уэст страдал от биполярного расстройства и какое-то время был бездомным. В январе Уэст проходил лечение в реабилитационном центре Флориды. Владелец «Далласа» Марк Кьюбан взял на себя расходы по лечению и в январе прошлого года отмечал прогресс в процессе реабилитации Уэста.

После завершения карьеры Делонте не раз оказывался в криминальных сводках. Осенью 2022 года Уэсту были предъявлены обвинения по четырём пунктам: незаконное проникновение в автомобиль, взлом автомобиля, попытка скрыться от правоохранительных органов и пьянство в общественном месте.