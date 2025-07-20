Жонатан Куминга не хочет оставаться в «Голден Стэйт» — инсайдер

Тяжёлый форвард Жонатан Куминга не желает продолжать карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом сообщает инсайдер Бретт Сигел.

Как информирует источник, Куминга и его представители рассчитывают на контракт в районе $ 30 млн в год. При этом «Голден Стэйт» хочет заключить сделку с зарплатой около $ 20 млн, чтобы иметь возможность обменять игрока, так как на рынке нет предложений. При этом «Уорриорз» рассчитывают на «сайн-энд-трейд» с «Чикаго Буллз».

По итогам минувшего розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 22-летний баскетболист в среднем набирал 15,3 очка, делал 2,5 подбора и 1,3 передачи за игру, приняв участие в восьми матчах.