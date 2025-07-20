Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент «Клипперс»: без уступок Хардена по зарплате мы бы не смогли подписать Била

Президент «Клипперс»: без уступок Хардена по зарплате мы бы не смогли подписать Била
Комментарии

Президент «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Фрэнк оценил вклад в команду Джеймса Хардена.

«Без Хардена мы бы не смогли получить Била, потому что у нас не было бы доступа к полному исключению среднего уровня. Благодаря уступкам Хардена по зарплате мы смогли подписать и Брука Лопеса, и Брэдли Била. Кроме того, его условия контракта на второй год дают нам большую гибкость. Если мы захотим освободить место под «максималку», у нас будет такая возможность.

Он отлично показал себя в этом аспекте. Когда появилась информация, что Бил может выкупить контракт, а нам разрешили с ним общаться, Джеймс первым сказал: «Дайте я позвоню ему». Он готов на всё для победы», — приводит слова Лоуренса Фрэнка Sports Illustrated.

Материалы по теме
Карузо привёл Хардена и Ирвинга в пример, чтобы подчеркнуть силу Гилджес-Александера
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android