Президент «Клипперс»: без уступок Хардена по зарплате мы бы не смогли подписать Била

Президент «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Фрэнк оценил вклад в команду Джеймса Хардена.

«Без Хардена мы бы не смогли получить Била, потому что у нас не было бы доступа к полному исключению среднего уровня. Благодаря уступкам Хардена по зарплате мы смогли подписать и Брука Лопеса, и Брэдли Била. Кроме того, его условия контракта на второй год дают нам большую гибкость. Если мы захотим освободить место под «максималку», у нас будет такая возможность.

Он отлично показал себя в этом аспекте. Когда появилась информация, что Бил может выкупить контракт, а нам разрешили с ним общаться, Джеймс первым сказал: «Дайте я позвоню ему». Он готов на всё для победы», — приводит слова Лоуренса Фрэнка Sports Illustrated.