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Касаткин: не знаю, освобожусь ли я через два месяца, полгода, год или больше

Касаткин: не знаю, освобожусь ли я через два месяца, полгода, год или больше
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26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин высказался о своём пребывании во французской тюрьме через адвоката Фредерика Мело.

«Тюрьме, как мне сказали, 200 лет. Не буду вдаваться в подробности её работы. Скажу только, что решать здесь любую проблему невероятно сложно, особенно не зная французского. Надеюсь, скоро Анна сможет передать мне учебник французского. Я хочу понимать, что мне говорят, и быть в состоянии решать здесь элементарные задачи.

На момент ареста мой агент вёл переговоры с разными клубами, и в ближайшем будущем я должен был подписать контракт на следующий сезон. Теперь вся моя карьера под вопросом. Я не знаю, освобожусь ли я через два месяца, полгода, год или больше», — цитируют текст письма «Известия».

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

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