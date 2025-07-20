«Лейкерс» отчислили Шейка Милтона

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Шейк Милтон был отчислен из команды. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Соглашение игрока было рассчитано на $ 3 млн и сегодня, 20 июля, оно бы стало гарантированным.

Как сообщается, это отчисление позволяет «Лейкерс» расчистить место для подписания Маркуса Смарта. При этом, чтобы осуществить это подписание, «Лейкерс» предстоит ещё очистить место под необходимую сумму под потолком зарплат.

Напомним, Маркус Смарт договорился о выкупе контракта с «Вашингтон Уизардс» и вскоре подпишет двухлетнее соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 11 млн. Сообщается, что на переход в «Лейкерс» Смарта уговорил Лука Дончич.