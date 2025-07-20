Стало известно, о каких подписаниях просил «Лейкерс» Лука Дончич

26-летний словенский звёздный игрок Лука Дончич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», попросил руководство клуба подписать ему центрового, который бы угрожал атаками под щитом, а также качественного снайпера и оборонительного игрока. Об этом сообщил The Athletic.

Это и стало причиной, по которой команда подписала Деандре Эйтона, Джейка Ларэвиа и Маркуса Смарта соответственно. Отмечается, что Лука Дончич сам активно участвовал в переговорах с новобранцами.

Ранее Дончич заявил, что он хотел бы «оказаться тем, что принесёт команде чемпионский титул НБА».