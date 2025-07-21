Китайский новичок «Портленда»: Яо Мин — номер один, а я горстка пепла на дне горшка

Новичок «Портленд Трэйл Блэйзерс» Ханьсэнь Ян высказался о своём становлении как баскетболиста.

«Есть такая мудрость — не нужно беспокоиться о том, что случится более чем через восемь часов. В школе я был отличником и у меня был лишний вес. Отец посоветовал заняться спортом, найти своё призвание и сбросить вес. Он сказал мне не превращаться в толстяка.

Яо Мин? Перед моим отъездом в США он позвонил мне и поделился опытом. Он сказал наслаждаться всем. Яо Мин — икона в Китае. Он уникальный. Я же просто новичок. Конечно, от меня многое ждут. Но Яо Мин — номер один. А я горстка холодного пепла на дне горшка», — приводит слова Ханьсэня Washington Post.

Напомним, Ханьсэнь Ян был выбран под 16-м номером на драфте НБА 2025 года.