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«Главное — не становись толстым». Ян Ханьсэнь поделился, как начал играть в баскетбол

«Главное — не становись толстым». Ян Ханьсэнь поделился, как начал играть в баскетбол
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Новичок и центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Ян Ханьсэнь рассказал, как начал заниматься баскетболом.

«Я был немного полноватым мальчиком. Отец посоветовал мне заняться спортом, найти то, что мне по душе, и сбросить лишний вес. Он часто говорил мне: «Главное — не становись толстым», — цитирует Ханьсэня Washington Post.

На данный момент китайскому баскетболисту 20 лет. На прошедшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он был выбран «Портлендом» под общим 16-м номером.

Кроме того, Ханьсэнь принял участие в Летней лиге НБА, где провёл семь матчей, набирая в среднем 9,9 очка, совершая пять подборов и отдавая 2,6 результативной передачи за игру.

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