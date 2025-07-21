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Стефен Карри назвал самого атлетичного игрока НБА

Стефен Карри назвал самого атлетичного игрока НБА
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Звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался, кто, на его взгляд, является самым атлетичным игроком в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в данный момент.

«Джа Морант, на мой взгляд, — самый атлетичный игрок лиги с учётом его габаритов. В своё время таким же был Расселл Уэстбрук на пике карьеры, а также Джон Уолл. О них всегда говорят как о самых атлетичных баскетболистах НБА», — приводит слова Карри ClutchPoints.

Отметим, что в прошлом сезоне Морант провёл 50 матчей, в которых в среднем набирал 23,2 очка, делал 7,3 результативной передачи и совершал 4,1 подбора за игру. Карри, в свою очередь, сыграл 70 встреч, его средние показатели составили 24,5 очка, 6 передач и 4,4 подбора.

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