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Эксперт оценил шансы Голдина получить место в ротации «Майами» после Летней лиги НБА

Эксперт оценил шансы Голдина получить место в ротации «Майами» после Летней лиги НБА
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Обозреватель All U Can Heat Майкл Саенс поделился мнением о выступлении российского центрового «Майами Хит» Владислава Голдина в Летней лиге НБА. Спортсмен не был выбран во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, но подписал с «Майами» двусторонний контракт.

«В идеальном мире «Майами» мог бы сразу использовать Голдина в роли основного сменщика для Бэма Адебайо и Кел'эла Уэра. Однако на данный момент он, вероятно, ещё не готов к этому. Несмотря на яркие моменты в Летней лиге, остаются вопросы к его боковой подвижности и тому, сможет ли он вписаться в оборонительную систему «Майами», построенную на постоянных сменах. Именно поэтому, скорее всего, большую часть своего первого сезона Голдин проведёт в фарм-клубе в G-лиге, оттачивая своё мастерство. Конечно, бывают случаи, когда «Майами» будет вызывать его в основную команду, чтобы оценить его готовность помочь здесь и сейчас. Однако наиболее реалистично предположить, что Голдину потребуется как минимум год, прежде чем он сможет претендовать на место в ротации», — говорится в материале обозревателя.

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