Эксперт указал на проблему Егора Дёмина, которая исчезла в Летней лиге НБА

Обозреватель и эксперт CBS Sports Кэмерон Салерно оценил выступление 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Из всех выборов лотереи именно этот оказался для меня самым неожиданным. Я не считаю, что выбор Дёмина под восьмым номером был серьёзной авантюрой, однако остаются вопросы к тому, как «Бруклин» подошёл к этому драфту. Начнём с положительных моментов. В колледже Дёмин не считался хорошим снайпером, реализуя лишь 27,3% трёхочковых при 4,3 попытке за игру — именно это чаще всего критиковали в его игре. Однако в Летней лиге он продемонстрировал, что подобная статистика могла быть исключением: он реализовал 10 из 23 бросков из-за дуги (43,5%). Если Дёмин действительно сумеет добавить стабильность в бросках, это станет большим приобретением для «Бруклина», — говорится в материале Салерно.

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