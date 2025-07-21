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«В нас летело всё». Американец Харрисон рассказал, что его поразило во время игры в Сербии

«В нас летело всё». Американец Харрисон рассказал, что его поразило во время игры в Сербии
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Американский баскетболист Аарон Харрисон поделился мнением о своём выступлении в Европе. За время карьеры Аарон представлял такие клубы, как «Галатасарай», «Олимпиакос», «Порто», «Тюрк Телеком», «Цедевита».

«В свой первый год за границей мы играли против команды «Црвена Звезда» — это тот же город, что и у «Партизана». На предыдущей игре, проходившей у нас на арене, убили болельщика. И вот на следующий год нам предстояло играть уже на их площадке. Сказать, что мы проиграли — ничего не сказать: возможно, разница была очков в 40, но я даже себя не слышал — настолько была оглушительная атмосфера. Я не слышал ни собственных хлопков, ничего. В нас летело всё, что только можно: фанаты бросали разные предметы. Нас выводили из автобуса по одному — каждого сопровождал полицейский с щитом.

Толпа ждала нас у автобуса. Во время всей игры в нас летели монеты, бутылки, что угодно. Полицейские выводили нас на площадку, прикрывая щитами, потому что даже из раздевалки выйти было опасно — на нас выливали напитки. Если увидишь там кого-то с красивой женой, скорее всего, этот человек непростой, связан с кем-то влиятельным — лучше держаться подальше, это может быть опасно. Я знаю людей, которых грабили, похищали — иногда просто потому, что девушка пригласила их куда-то», — сказал Харрисон на канале Run Your Race в YouTube.

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