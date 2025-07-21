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«Самара» объявила о новых контрактах с тремя игроками

«Самара» объявила о новых контрактах с тремя игроками
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Лёгкий форвард Данила Чикарев, атакующий защитник Михаил Кулагин и центровой Никита Косяков заключили новые соглашения с «Самарой». Об этом информирует пресс-служба команды.

«Мы поздравляем парней с подписанием новых контрактов и желаем им яркой игры в новом сезоне!» — говорится в сообщении клуба.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ «Самара» заняла 11-е место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата, не сумев пробиться в плей-офф. Клуб одержал девять побед и потерпел 35 поражений.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА примет участие в товарищеском турнире с командами Евролиги.

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