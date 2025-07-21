Эксперт предположил, каково мнение «Майами» по перспективам Голдина после Летней лиги НБА

Обозреватель All U Can Heat Майкл Саенс высказал мнение, что команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) имеет все основания высоко оценивать перспективы российского центрового Владислава Голдина после его игр в Летней лиге НБА.

«Схожие прогнозы были и у Кел'эла Уэра, который сумел приятно удивить всех в минувшем сезоне. Голдин пока далёк от уровня Уэра и уступает ему в атлетизме, но определённые параллели в их развитии провести всё же можно. Ясно одно: «Майами» видят в Голдине потенциал и готовы вкладываться в его прогресс. Если судить по тому, как он завершил свои выступления в Летней лиге, у клуба есть все основания высоко оценивать его перспективы. Ожидать, что Голдин уже в этом сезоне станет важной частью команды, возможно, преждевременно, но энтузиазм по поводу его будущего очевиден. Даже если в итоге Голдин станет для «Майами» просто надёжным запасным в передней линии, это уже можно будет считать очередной удачей клуба на рынке незадрафтованных игроков», – говорится в материале обозревателя.

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