«Четыре с минусом». Эксперт указал, что его насторожило в игре Дёмина в Летней лиге НБА

Обозреватель и эксперт издания CBS Sports Кэмерон Салерно разобрал игру 19-летнего российского разыгрывающего клуба «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Тем не менее пока неясно, какую именно роль он сможет играть в НБА — ведь настоящим разыгрывающим его назвать сложно. Он завершил выступления с отрицательным соотношением передач к потерям, что особенно примечательно, ведь именно умение организовывать игру считалось его сильной стороной после колледжа. Оценка: четыре с минусом», — говорится в материале обозревателя.

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