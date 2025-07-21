Фото: игрок сборной Южного Судана Карлик Джонс сделал тату с Леброном Джеймсом

Разыгрывающий «Партизана» и сборной Южного Судана Карлик Джонс сделал татуировку с изображением лёгкого форварда национальной команды США Леброна Джеймса.

Фото: inkednba

Спортсмены несколько раз пересекались в прошлом году. Южносуданцы встречались с американцами в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже. США тогда победили со счётом 101:100, а Джонс оформил трипл-дабл, набрав 15 очков, 11 подборов и 11 результативных передач. Также обе сборные играли друг с другом во время группового этапа Олимпиады. Американцы тогда победили со счётом 103:86. Карлик в той встрече набрал 18 очков, три подбора и семь передач.

Главные новости дня: