Финни-Смит — о Луке Дончиче: я-то знал, какой он человек на самом деле

Форвард «Хьюстон Рокетс» Дориан Финни-Смит рассказал о своих чувствах, когда в прошлом сезоне НБА узнал, что воссоединится с Лукой Дончичем в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее спортсмены выступали за «Даллас Маверикс». Финни-Смит покинул «Лейкерс» летом этого года.

«О, это было такое счастье, правда. Честно говоря, я думал, что завершу карьеру вместе с Лукой в Лос-Анджелесе, но, как я уже говорил, обстоятельства сложились иначе. Мы все были рады его возвращению, было настоящее воодушевление. Но в то же время было и грустно — из-за всего, что произошло с этим обменом: из-за всех эмоциональных переживаний, из-за разговоров о его весе и всей этой негативной болтовни.

Я-то знал, какой он человек на самом деле. Он никогда не скажет про кого-то плохо, он действительно заботится о людях. Когда я перешёл в «Рокетс», он сразу же написал мне: «Я рад за тебя, горжусь тобой, знаю, как ты счастлив вернуться к своим детям и семье». Такие моменты показывают, насколько ему не всё равно», — сказал Финни-Смит на канале WAVY TV 10 в YouTube.

Похудевший Дончич сфотографировался с фанатом: