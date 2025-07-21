Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Финни-Смит — о Луке Дончиче: я-то знал, какой он человек на самом деле

Финни-Смит — о Луке Дончиче: я-то знал, какой он человек на самом деле
,
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Хьюстон Рокетс» Дориан Финни-Смит рассказал о своих чувствах, когда в прошлом сезоне НБА узнал, что воссоединится с Лукой Дончичем в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее спортсмены выступали за «Даллас Маверикс». Финни-Смит покинул «Лейкерс» летом этого года.

«О, это было такое счастье, правда. Честно говоря, я думал, что завершу карьеру вместе с Лукой в Лос-Анджелесе, но, как я уже говорил, обстоятельства сложились иначе. Мы все были рады его возвращению, было настоящее воодушевление. Но в то же время было и грустно — из-за всего, что произошло с этим обменом: из-за всех эмоциональных переживаний, из-за разговоров о его весе и всей этой негативной болтовни.

Я-то знал, какой он человек на самом деле. Он никогда не скажет про кого-то плохо, он действительно заботится о людях. Когда я перешёл в «Рокетс», он сразу же написал мне: «Я рад за тебя, горжусь тобой, знаю, как ты счастлив вернуться к своим детям и семье». Такие моменты показывают, насколько ему не всё равно», — сказал Финни-Смит на канале WAVY TV 10 в YouTube.

Материалы по теме
Центровой, чей талант обсуждали все, теперь в «Лейкерс». Риск — максимальный
Центровой, чей талант обсуждали все, теперь в «Лейкерс». Риск — максимальный

Похудевший Дончич сфотографировался с фанатом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android