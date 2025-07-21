«Здесь никто не сможет вас спасти». Трёхкратный чемпион НБА высказался о сути Летней лиги

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Юдонис Хаслем рассказал, каким должен быть профессиональных подход у игроков в Летней лиге НБА.

«Я хочу поговорить о других ребятах. Мы уже обсуждали Рида Шеппарда, Купера Флэга, Джеремайю Фирса, Бронни Джеймса — о них мы все слышали. А теперь я хочу поговорить о тех, кто оказался в такой же ситуации, как и я когда-то. Сейчас у вас есть шанс. И, по сути, то, что у вас в статистике, не всегда определяет, попадёте ли вы в команду. Да, вас выбрали на драфте, вы уже в составе, но теперь вам нужно действительно доказать, что вы достойны остаться. Вам нужно удивить всех, проявить себя на максимум против лучших.

Здесь никто не сможет вас спасти — ни семья, ни судьи, никто. В Летней лиге, когда вы выходите на площадку, это ваш шанс, не упустите его. Возможно, на трибунах только мама, папа и агент — и всё. Остальные пришли смотреть, как вы играете, и вы должны показать, на что способны. Все хотят увидеть ваш баскетбольный интеллект, вашу позицию в защите, как вы запоминаете комбинации, как используете свои сильные стороны. Хотят понять, в чём ваши слабости, способны ли вы сделать команду лучше. Это ваш момент», — сказал Хаслем на канале The OGs в YouTube.

Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА: