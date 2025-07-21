Видео: Никола Йокич устроил забег со скоростным поездом в Китае

30-летний сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич во время визита в Китай устроил шуточное соревнование со скоростным поездом.

Баскетболист Никола Йокич устроил забег со скоростным поездом в Китае:

После забега у Николы поинтересовались, победил ли он, на что он ответил: «Конечно».

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 290 очков, совершал 12,8 подбора и отдавал 9,9 передачи. «Денвер» вышел в плей-офф НБА, где во втором раунде уступил будущему чемпиону – клубу «Оклахома-Сити Тандер» (3-4 в серии).