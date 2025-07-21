Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Никола Йокич устроил забег со скоростным поездом в Китае

Видео: Никола Йокич устроил забег со скоростным поездом в Китае
Комментарии

30-летний сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич во время визита в Китай устроил шуточное соревнование со скоростным поездом.

Баскетболист Никола Йокич устроил забег со скоростным поездом в Китае:

После забега у Николы поинтересовались, победил ли он, на что он ответил: «Конечно».

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 290 очков, совершал 12,8 подбора и отдавал 9,9 передачи. «Денвер» вышел в плей-офф НБА, где во втором раунде уступил будущему чемпиону – клубу «Оклахома-Сити Тандер» (3-4 в серии).

Материалы по теме
Почему Никола Йокич не хочет продлить контракт с «Денвером»?
Почему Никола Йокич не хочет продлить контракт с «Денвером»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android