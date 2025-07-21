Предложен обмен, по итогам которого Домантас Сабонис перейдёт в «Бостон Селтикс»

Эксперты Yahoo Sports допустили потенциальный обмен в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Сакраменто Кингз».

В результате сделки «Бостон» получил бы лидера «Сакраменто» Домантаса Сабониса, а в обратном направлении отправились бы атакующий защитник Анферни Саймонс, лёгкий форвард Сэм Хозер, тяжёлый форвард Жорж Ньянг, центровой Неемиаш Кета и два драфт-пика первого раунда.

В прошлом сезоне НБА Сабонис принял участие в 71 матче, где в среднем набирал 19 очков, совершал 13,9 подбора и отдавал шесть результативных передач.

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас: