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«Проблема была в этом». Аренас объяснил, почему Брайанта не сравнивали с Джорданом

«Проблема была в этом». Аренас объяснил, почему Брайанта не сравнивали с Джорданом
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас высказался о легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте.

«Что бы ни происходило во время его первых трёх чемпионств, он не получал той признательности, которую заслуживал, и которую, как он считал, заслуживает. Именно поэтому ему так не нравилось, когда его называли второстепенным игроком, «помощником», а не лидером команды. Его раздражало, что его ставили на второе место — 1-B, а не 1-А. Проблема была в том, что, когда он говорил: «Да у меня уже три чемпионских перстня! Почему меня не сравнивают с Джорданом?» — дело было не в болельщиках и не в игроках, а в журналистах, тех, кто формирует общественное мнение.

Именно они говорили: «Да ну… Это всё благодаря большому парню. Ты не лидер, ты скорее Робин, чем Бэтмен. Джордан был за рулём, а ты больше в роли Скотти Пиппена. С тремя титулами мы не можем ставить тебя на один уровень с Джорданом». Даже когда Шак сказал: «Ты — Бэтмен, я — Супермен», он ответил: «Нет, чёрт возьми, я — Бэтмен, а ты — Робин… Если мы хотим выиграть ещё два чемпионства, я должен быть лидером, потому что иначе мне так и не отдадут должное», — сказал Аренас на канале No Chill Gil в YouTube.

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