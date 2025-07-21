Три игрока НБА вошли в предварительную заявку сборной Германии на Евробаскет-2025

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Алексом Мумбру определился с предварительной заявкой на чемпионат Европы по баскетболу 2025 года. В список вошли 16 баскетболистов, в том числе три игрока НБА: Деннис Шрёдер, Тристан Да Силва и Франц Вагнер.

Предварительная заявка сборной Германии на Евробаскет-2025: Кристиан Андерсон (NCAA, университет Техас Тек), Исаак Бонга («Партизан»), Оскар Да Силва («Бавария»), Тристан Да Силва («Орландо Мэджик»), Юстус Холлац («Бавария»), Давид Кремер («Реал»), Леон Кратцер («Бавария»), Маодо Ло («Париж»), Андреас Обст («Бавария»), Тим Шнайдер («Вельтекс Сизуока»), Деннис Шрёдер («Сакраменто Кингз»), Даниэль Тайс («Монако»), Йоханнес Тиманн («Гунма Крейн Тандерс»), Йоханнес Фойгтман («Бавария»), Франц Вагнер («Орландо») и Нельсон Вайдеманн («Ульм»).

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Айзея Хартенштайн не сможет принять участия в Евробаскете-2025 из-за проблем с ахилловым сухожилием. Спортсмен уже выразил разочарование в связи с этим.

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