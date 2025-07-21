Экс-игроки НБА высказались о Леброне, решившем не писать новичку «Лейкерс» после перехода

Бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кендрик Перкинс, Ченнинг Фрай и Ричард Джефферсон во время выступления на канале Road Trippin' в YouTube прокомментировали недавние слова новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтона. Ранее тот заявил, что лидер калифорнийской команды Леброн Джеймс не отправлял ему сообщений после перехода.

Перкинс: «Да ему и не нужно этого делать. С какой стати он должен сам тянуться к Деандре Эйтону?»

Фрай: «Он мне тоже не писал, когда меня обменяли в эту команду. Вообще никто не написал!»

Джефферсон: «Брон спросил меня за день до этого: «Эй, Рич, как тебе Ченнинг Фрай?» Я ему ответил: «Ты его будешь одновременно и ненавидеть, и обожать. Просто подожди — сам всё поймёшь».

Перкинс: «У меня с Кевином Гарнеттом была похожая история. Сначала мы друг друга терпеть не могли. Познакомились в раздевалке… Мы приехали сразу после Дня труда, начали проводить товарищеские игры, ведь в первый же сезон должны были поехать на три недели в Рим. В раздевалке, в зале — ни слова друг другу. И вот – первая игра: мы с Кевином против Криса Боша и Андреа Барньяни. Мы выигрываем, у меня в первом предсезонном матче 12 очков, восемь подборов, три блока. И тут он мне говорит: «Вот теперь покажи им свой настоящий характер». С тех пор мы стали настоящими друзьями. Но нам нужно было пройти вместе через это сражение, чтобы понять и принять друг друга».

Дочь Леброна Джеймса показала отцу свои навыки дриблинга: