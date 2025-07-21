Стала известна новая команда экс-игрока ЦСКА Торнике Шенгелии

Бывший игрок ЦСКА Торнике Шенгелия стал игроком «Барселоны». Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба. Стороны заключили соглашение до 30 июня 2028 года.

Напомним, после ухода из ЦСКА в 2022 году грузинский спортсмен присоединился к «Виртусу». В прошедшем сезоне Евролиги тяжёлый форвард принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, где в среднем набирал 15,6 очка, совершал пять подборов и отдавал 2,7 передачи. В настоящий момент Торнике 33 года.

Ранее пресс-служба Евролиги опубликовала календарь игр сезона-2025/2026. Игровой сезон откроет дебютант соревнований «Дубай», который встретится с сербским «Партизаном».

Материалы по теме Евролига опубликовала календарь на сезон-2025/2026

Теодосич, Хэкетт и Шенгелия подрались с болельщиками «Милана»: