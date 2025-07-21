«У преступления нет национальности». В Госдуме высказались об аресте Касаткина во Франции

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв дал комментарий по поводу задержания во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает. Свищёв указал на возможный политизированный характер обвинений, при этом подчеркнув, что у преступления нет национальности.

«Причины происходящего пока непонятны. В нынешней геополитической ситуации можно предположить, что дело может быть политизированным. Наступают непростые времена для нашего парня. Ему предъявлено серьёзное обвинение, за которое в США дают очень большой срок. Сейчас крайне важно иметь сильную юридическую защиту, доказывать свою невиновность и стремиться вернуться на родину. Я склонен доверять нашим ребятам, которые сомневаются, что Даниил мог быть причастен к киберпреступности. Но у преступления нет национальности», – приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».

Российские баскетболисты за рубежом: