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Аналитик назвал звезду «Далласа», которого могут взять в «Лейкерс»

Аналитик назвал звезду «Далласа», которого могут взять в «Лейкерс»
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Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» должно побороться за приобретение 26-летнего американского форварда Пи Джей Вашингтона, представляющего коллектив «Даллас Маверикс», по данным аналитика Джейка Вайнбаха.

Вайнбах заявил, что у Вашингтона истекающий контракт на сумму в $ 14,1 млн, а в конце августа у него появится возможность на его продление.

Но в случае неудачных переговоров по долгосрочному продлению с руководством «Далласа» в 2026-м он выйдет на рынок свободных агентов, где его и могут перехватить «озёрники». Джейк считает одним из преимуществ дружбу между Лукой Дончичем и Пи Джеем.

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