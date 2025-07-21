Издание Clutch Points считает, что Карри может усилить «Кливленд Кавальерс» в новом сезоне

Издание Clutch Points предположило, что руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» должно усилить состав с помощью приобретения 34-летнего Сета Карри, выступающего за «Шарлотт Хорнетс» на позиции защитника.

«В свои 34 года Карри остаётся одним из лучших снайперов НБА. Это умение, которого жаждет каждый претендент на титул в сегодняшней игре, ориентированной на реализацию трёхочковых», — говорится в статье Clutch Points.

В сезоне-2024/2025 баскетболисты «Кливленда» одержали победу в Восточной конференции, но в плей-офф вылетели во втором раунде, уступив «Индиане Пэйсерс» со счётом 1-4.