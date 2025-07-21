Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Издание Clutch Points считает, что Карри может усилить «Кливленд Кавальерс» в новом сезоне

Издание Clutch Points считает, что Карри может усилить «Кливленд Кавальерс» в новом сезоне
Комментарии

Издание Clutch Points предположило, что руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» должно усилить состав с помощью приобретения 34-летнего Сета Карри, выступающего за «Шарлотт Хорнетс» на позиции защитника.

«В свои 34 года Карри остаётся одним из лучших снайперов НБА. Это умение, которого жаждет каждый претендент на титул в сегодняшней игре, ориентированной на реализацию трёхочковых», — говорится в статье Clutch Points.

В сезоне-2024/2025 баскетболисты «Кливленда» одержали победу в Восточной конференции, но в плей-офф вылетели во втором раунде, уступив «Индиане Пэйсерс» со счётом 1-4.

Материалы по теме
Аналитик назвал звезду «Далласа», которого могут взять в «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android