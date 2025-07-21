Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звёздный греческий центровой отказался от участия в Евробаскете-2025

Звёздный греческий центровой отказался от участия в Евробаскете-2025
Комментарии

28-летний греческий профессиональный баскетболист Георгиос Папаяннис, играющий на позиции центрового за клуб Евролиги «Монако», объявил, что не примет участия в грядущем чемпионате Европы, сообщило издание Basket News.

В статье говорится, что опытный центровой проинформировал главного тренера национальной команды Вассилиса Спанулиса и баскетбольную федерацию Греции о своём отказе от обязанностей в национальной команде этим летом.

В минувшем сезоне «Монако» дошёл до финала Евролиги, где уступил «Фенербахче» — 70:81.

Евробаскет-2025 пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.

Материалы по теме
Официально
Три игрока НБА вошли в предварительную заявку сборной Германии на Евробаскет-2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android