Звёздный греческий центровой отказался от участия в Евробаскете-2025

28-летний греческий профессиональный баскетболист Георгиос Папаяннис, играющий на позиции центрового за клуб Евролиги «Монако», объявил, что не примет участия в грядущем чемпионате Европы, сообщило издание Basket News.

В статье говорится, что опытный центровой проинформировал главного тренера национальной команды Вассилиса Спанулиса и баскетбольную федерацию Греции о своём отказе от обязанностей в национальной команде этим летом.

В минувшем сезоне «Монако» дошёл до финала Евролиги, где уступил «Фенербахче» — 70:81.

Евробаскет-2025 пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.