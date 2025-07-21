Крис Пол подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» на последний сезон в карьере — ESPN

40-летний американский звёздный баскетболист Крис Пол, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, заключил соглашение с командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» для своего последнего сезона в карьере, сообщили в ESPN. Годичный контракт подписан на сумму в $ 3,6 млн.

«У Пола было много предложений, но он выбрал «Клипперс» и их общую историю в Лос-Анджелесе для своего, вероятно, последнего, 21-го сезона в НБА», — написал инсайдер ESPN Шэмс Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Пол в 2005 году был выбран на драфте НБА под четвёртым номером клубом «Нью-Орлеан Хорнетс». С 2011 по 2017 год выступал за «Лос-Анджелес Клипперс». Затем играл в «Хьюстон Рокетс», «Оклахома-Сити Тандер», «Финикс Санз» и «Сан-Антонио Спёрс».